Вечером 9 сентября пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 9 сентября дорожная ситуация достигла 7 баллов.

Из-за аварий, перекрытий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском (перекрытия), Лиговском, Литейном (дорожные работы и авария) и Каменноостровском проспектах, на Большом проспекте Петроградской стороны, на Садовой, Большой Пушкарской, Введенской, Глинки (авария) улицах, а также на 8-й и 9-й линии Васильевского острова (дорожные работы).

Традиционно в пробках – Московское и Пулковское шоссе. Движение затруднено и на улице Типанова (авария), а также на проспекте Славы (авария).

Заторы на дорогах наблюдаются и в сторону Невского района: движение "встало" на Ивановской и Народной улицах.

Пробки виднеются и на Мурманском шоссе. Автомобилистам стоит быть внимательнее на участке КАД от поселка Шушары до города Кудрово – насчитывается шесть участков с дорожными работами.

В городе Мурино же пробки лишь образовываются. Покраснели Центральная (авария) и Шоссе Лаврики (авария) улицы. "Встала" и улица Главная в Новом Девяткино.

Ранее мы писали, что центр Петербурга перекроют из-за празднования 800-летия Александра Невского.

Фото: Piter.tv