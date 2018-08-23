Вечером 30 сентября пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 30 сентября дорожная ситуация достигла 7 баллов.

Из-за многочисленных пробок и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском (авария), Медиков (дорожные работы), Каменноостровском, Чкаловском и Лиговском проспектах, на набережной Обводного канала (три аварии), на Боровой, Садовой, Белинского, Замковой, Большой Пушкарской улицах. Заторы на дорогах также наблюдаются на набережной реки Фонтанки, на набережной Лебяжьей канавки, на Троицком мосту, на Пироговской и Арсенальной набережных.

Пробки встретят автомобилистов и в Красногвардейском районе: на Заневском проспекте (авария), на проспекте Косыгина. "Встали" Ивановская и Народная (три аварии) улицы в Невском районе. Пробка образовалась и на участке КАД, в районе Большого Обуховского моста.

Ранее мы писали, что в Петербурге сдвинули сроки закрытия движения по Биржевому мосту.

Фото: Piter.tv