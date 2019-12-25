Вечером 16 апреля жители Петербурга не смогут дистанционно пополнить "Подорожник"

Оплатить проездной горожанам предложили в кассах метрополитена.

Вечером в субботу, 16 апреля, петербуржцы не смогут активировать и удаленно пополнить "Подорожник". Жителям Северной столицы придется подождать с проведением операций до 17 апреля. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

На линиях с 16 на 17 апреля будут проводиться профилактические работы. С 21:30 вечера до 5:30 утра горожанам будет недоступна услуга активации и передачи отложенного платежа. Пополнить проездной петербуржцам предложили в кассах метрополитена.

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Фото: Piter.tv