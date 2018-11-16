Вдвое увеличили емкость контейнерного терминала Финляндского вокзала

Новая площадка позволит сократить время обработки контейнерных поездов.

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что новую контейнерную площадку ввели в эксплуатацию на территории терминала Финляндского вокзала. Об этом передает пресс-служба ОЖД.

Так, с ее появлением емкость терминала увеличилась вдвое, также она позволит сократить время обработки контейнерных поездов. Потоки грузов буду разделены по направлениям. Это позволит принимать и отправлять до 40 контейнерных поездов в месяц.

Ранее мы писали, что балтийские таможенники задержали 40 килограммов кокаина.

Фото: pexels

