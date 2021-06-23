Балтийские таможенники задержали 40 килограммов кокаина

Сотрудники Балтийской таможни при взаимодействии ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 килограммов наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии превышает 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.
Таможенники обнаружили 40 брикетов с наркотиками в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост "Лесной порт" на морском судне из Бельгии в адрес известной сети продуктовых супермаркетов. В таможенной декларации значились бананы из Эквадора.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследования для выявления виновных лиц.
Ранее Пулковская таможня обнаружила у пассажира багаж стоимостью более 60 млн рублей.
Фото: пресс-служба Балтийской таможни
Видео: пресс-служба ФТС России
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