Балтийские таможенники задержали 40 килограммов кокаина

В таможенной декларации значились бананы из Эквадора.

Сотрудники Балтийской таможни при взаимодействии ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 килограммов наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии превышает 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

Таможенники обнаружили 40 брикетов с наркотиками в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост "Лесной порт" на морском судне из Бельгии в адрес известной сети продуктовых супермаркетов. В таможенной декларации значились бананы из Эквадора.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследования для выявления виновных лиц.

Ранее Пулковская таможня обнаружила у пассажира багаж стоимостью более 60 млн рублей.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни

Видео: пресс-служба ФТС России