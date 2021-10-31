Пулковская таможня обнаружила у пассажира багаж стоимостью более 60 млн рублей

В рамках таможенного контроля проведен досмотр и обнаружены предметы одежды, обувь, украшения, часы и игрушки. По заключению эксперта, часть ювелирных изделий выполнена из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и не драгоценных камней.

Пулковская таможня обнаружила у россиянина незадекларированные дорогостоящие товары стоимостью более 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина прибыл в Петербург рейсом из Дубая и для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый" коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе устного опроса, пассажир сообщил, что приобрел товары за границей на общую сумму около $30 000.

В рамках таможенного контроля проведен досмотр и обнаружены предметы одежды, обувь, украшения, часы и игрушки. По заключению эксперта, часть ювелирных изделий выполнена из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и не драгоценных камней. Общая стоимость ввезенных товаров превысила 63 миллиона рублей.

Размер таможенных платежей, подлежащих уплате за ввозимые гражданином товары, превышает 18 миллионов рублей.

Ранее Балтийская таможня обнаружила одежду и оборудование, перевозимое под видом пластика.

Фото: пресс-служба СЗТУ