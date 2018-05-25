Балтийская таможня обнаружила одежду и оборудование, перевозимое под видом пластика. Согласно документам, в одном из контейнеров находился пластик общим весом 10,6 тонн. Об этом сообщила пресс-служба таможни.
В ходе таможенного досмотра контейнера было установлено, что фактически в нем находятся одежда (брюки, куртки), шлифовальные машинки, автомагнитолы, дисплеи, электропровода – общим весом 7,1 тонн.
Балтийская таможня возбудила административное дело в отношении финской компании-перевозчика. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, с конфискацией предметов правонарушения.
Этой компанией-перевозчиком уже допускались подобные правонарушения.
Ранее двух человек заподозрили в отправке из Петербурга за границу военных товаров.
Фото: Балтийская таможня
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