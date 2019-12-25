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Двух человек заподозрили в отправке из Петербурга за границу военных товаров
Сегодня, 13:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двух человек заподозрили в отправке из Петербурга за границу военных товаров

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Возбуждено несколько уголовных дел.

Продажу иностранцам продукции военного назначения пресекла Пулковская таможня Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По предварительным данным, мужчины приобретали в России военные товары, затем через интернет находили иностранных покупателей. Заказы отправлялись почтой.

В сопроводительных таможенных документах указывались недостоверные сведения, например, бронежилет был заявлен как "жилет-утяжелитель для тренировок".

Возбуждено несколько уголовных дел.

Фото: Piter.tv

Теги: оружие, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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