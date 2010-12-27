Фигурантка знает об уголовном деле и наняла адвокатов.

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете. Решение объявлено 27 декабря мировым судьей Оксаной Севостьяновой в Элисте. Фигурантку расследования обвиняют по заявлению финансового директора Inteco Management. Об этом "РИА Новостям" рассказал юрист, представляющий интересы потерпевшей стороны. Россиянку обязали явиться в суд. Однако доставить извещение не получается из-за того, что она проживает за границей.

Дело связано с банкротством брата предпринимательницы Виктором Батуриным. Батурина числится президентом компании. На данный момент известно, что россиянка уже наняла для своей защиты четырех адвокатов. Ранее женщина заявила в ходе разбирательств в суде Австрии, что против Манжеева (финансового директора) возбуждено уголовное дело. Он якобы получил доступ к личным средствам Батуриной при помощи поддельных документов. Юрист Манжеева заявил, что данное заявление не соответствует действительности. Он обратился от имени клиента в мировой суд Калмыкии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

