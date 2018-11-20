Вдова Децла анонсировала посмертный клип супруга

Децл скончался 3 февраля в Ижевске.

Вдова Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, анонсировала выход нового иузыкального видео артиста. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

Шестое февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит, - написала Юлия в своем инстаграме.

Напомним, что Децл скончался 3 февраля в Ижевске, куда она приехал с концертом. Причина смерти артиста пока не уточняется, но по предварительным данным, артист умер из-за сердечной патологии.

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Фото: PiterTV