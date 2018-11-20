Во время футбольного матча в США зрителям представили тизер "Игры престолов"

Первая серия последнего сезоны выйдет на экраны 14 апреля.

Во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США (Супербоул) зрителям представили новый тизер сериала "Игра престолов". Ролик подготовил телеканал НВО для рекламы Супербоула.

Ролик снял Дэвид Натлер. По сюжету, персонаж "Игры престолов" Гора соревнуется с рыцарем, находящимся под защитой дракона.

Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года. В сезоне будет шесть серий, последние четыре серии будут длиннее обычных на 20 минут.

Ранее актеры сериала "Игра престолов" сообщили, что фанаты саги могут быть разочарованы событиями, описанными в финале.

Фото и видео: GameofThrones/ Youtube