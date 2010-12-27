Вчера в Рощино строителей поздравили с их профессиональным праздником

Ленинградская область лидирует по вводу нового жилья, уступая только Московской области.

Вчера в Рощино Выборгского района состоялся профессиональный праздник строителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор поблагодарил всех собравшихся за хорошую работу, так как Ленинградская область лидирует по вводу нового жилья, уступая только Московской области.

Для меня важно, чтобы вы строили не только жилье, но и социальные объекты, дороги, заводы, фабрики и другие объекты промышленности, создавали рабочие места. Александр Дрозденко, глава 47 региона

Губернатор отметил, что Министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку на финансирование некоторых объектов в новостройках: на 2019 году предполагается выделить более 2 миллиардов рублей.

На празднике Александр Дрозденко вручил благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ Татьяне Александровой, которая занимается консультированием комитета по строительству. Почетную грамоту губернатора получил директор АО "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" Игорь Кулаков. Также были вручены благодарственные письма, грамоты, награды.

Ранее мы сообщали, что в сентябре в Мурино откроются две новые школы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области