В сентябре в Мурино откроются две новые школы

Сегодня в "Муринский центр образования №3" начали принимать заявления в первые классы.

В этом году 1 сентября в Мурино свои двери откроют две новые школы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сегодня, 6 августа, начали принимать заявления в первые классы в "Муринском центре образования №3" на улице Новой. Заявление можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), на портале "Образование Ленинградской области" (www.obr.lenreg.ru), в МФЦ или в школе. Также сейчас набиработ педагогов и персонал. В школе есть 2 спортивных зала, актовый зал с костюмерной и гримеркой. Также в школе есть медицинский кабинет с процедурной, прививочной и стоматологический кабинет. На прилегающей территории есть детские площадки, площадка для прыжков, бега, малого тенниса, бадминтона, поле для мини-футбола.

Также в мае начался прием заявлений в СОШ "Муринский центр образования №2" на 1 175 человек на улице Менделеева в Западном Мурино. В первые классы уже зачислили 159 детей. В профильных кабинетах самое современное оборудование, медицинская лаболатория, кабинет робототехники, издательский центр со студией дизайна, школьная телестудия.

Оба образовательных учреждения построены по программе "Социальные объекты в обмен на налоги".

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