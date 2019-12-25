  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вблизи Новой Деревни в ДТП пострадали три человека
Сегодня, 10:32
77
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Вблизи Новой Деревни в ДТП пострадали три человека

0 0

Автомобиль "Жигули" угодил в кювет.

В Бокситогорском районе Ленобласти вечером в субботу, 11 сентября, произошла страшная авария, в результате которой трем людям понадобилась срочная помощь медиков. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам очевидца, легковушка "Жигули" угодила в кювет вблизи Новой Деревни около 23:49. В ДТП пострадали три человека. Информация об их состоянии уточняется.

Выясняются обстоятельства автомобильной аварии. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Испытателей школьник на самокате попал под машину.

Фото: Pexels

Теги: бокситогорск, дтп, новая деревня
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии