На проспекте Испытателей школьник на самокате попал под машину

Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе 10-летний школьник был сбит машиной. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло в субботу, 11 сентября, примерно в 15:30 на перекрестке проспекта Испытателей и Байконурской улицы. Ребенок попал под колеса Volkswagen Polo, когда передвигался по "зебре" на электрическом самокате. Известно, что мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу. У него диагностировали перелом берцовой кости.

На данный момент выясняются обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах в 2021 году.

Фото: Piter.tv