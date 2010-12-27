На "минера" из Колпино завели уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма

В воскресенье, 15 декабря, петербургские полицейские получили сообщение от неизвестного, сказавшего, что он заминировал подъезда дома на улице Полевая в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Стражи порядка выяснили, что телефон зарегистрирован на безработного 31-летнего мужчину. При осмотре дома не обнаружили взрывных устройств и веществ, жильцов не пришлось эвакуировать. Против лжеминера возбудили уголовное дело за ложное сообщение о террористическом акте.
Ранее полиция задержала еще одного телефонного террориста, только в Калининском районе.
Фото: Piter.TV
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