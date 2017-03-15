В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" автомобиль на Академика Лебедева

В машине не найдено опасных предметов.

Днем 15 декабря полиция Калининского района Петербурга получила два звонка с разницей в четыре минуты с сообщением о том, что у дома №12 по улице Академика Лебедева заминирован автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Полицейские выяснили, что телефон принадлежит неработающему и ранее судимому 34-летнему мужчине, а "заминированный" "ВАЗ-2107" зарегистрирован на 29-летнего петербуржца. Телефонного террориста задержали на месте происшествия и отвезли в полицию, на него завели административное дело о появлении в нетрезвом виде в общественных местах. Осмотр автомобиля не выявил опасных веществ и предметов внутри.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV