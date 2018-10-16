Вассерман сравнил требующих захоронить Ленина людей с организаторами госпереворота

Журналист отметил, что похорон хотят те же люди, которые развалили Россию в 1917 году.

Журналист Анатолий Вассерман сравнил людей, требующих перезахоронения Ленина, с организаторами государственного переворота в 1917 году. Об этом публицист заявил в беседе с "Петербургским дневником".

Вассерман отметил, что люди того времени хотели развалить Россию, и сегодня захоронить вождя требуют те же политические силы, которым не нравится страна. Журналист выступил против таких людей. Кроме того, Вассерман подчеркнул, что с христианской точки зрения хоронить Ленина бессмысленно: почти всю свою жизнь политик был атеистом, но похоронен без нарушений православных канонов.

С точки христианских канонов он захоронен штатным образом: ниже уровня земли, над ним никто не имеет возможности пройти. И, наконец, по меньшей мере один человек, вполне уважаемый всеми, включая православных, захоронен в мавзолее, и никого это не беспокоит – великий хирург Пирогов. Анатолий Вассерман.

Журналист заметил, что тело хирурга также открыто для посещения, но это никого не волнует.

Саму идею похоронить вождя на днях высказал блогер Илья Варламов.

Фото: Википедия