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Варламов выступил за захоронение Владимира Ленина
Сегодня, 18:25
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nadezhda_sib

Варламов выступил за захоронение Владимира Ленина

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Коммунисты эту идею не поддерживают.

Блогер и общественный деятель Илья Варламов выразил свое отношение к идее захоронения Владимира Ленина. 

В разговоре с "Петербургским дневником" он отметил, что не хотел бы видеть труп на Красной площади, как и кладбище. Варламов считает, что главной площади столицы нужно вернуть ее значение: это не кладбище или мемориальный комплекс. Там проходят ярмарки, гуляния, в связи с чем это место праздничное. Урбанист настаивает на том, что с этим надо разобраться. 

Дискуссии по поводу захоронения Ленина ведутся много лет. Опрос ВЦИОМ, опубликованный в год 100-летия Великой Октябрьской революции, (2017-й год) показал, что 39% не видят в мавзолее на Красной площади "ничего страшного", 38% считают это "неправильным", а 18% выступают против захоронения в другом месте. 

Фото: Е.Слободин / Википедия 

Теги: варламов, ленин, мавзолей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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