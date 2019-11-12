Варламов выступил за захоронение Владимира Ленина

Коммунисты эту идею не поддерживают.

Блогер и общественный деятель Илья Варламов выразил свое отношение к идее захоронения Владимира Ленина.

В разговоре с "Петербургским дневником" он отметил, что не хотел бы видеть труп на Красной площади, как и кладбище. Варламов считает, что главной площади столицы нужно вернуть ее значение: это не кладбище или мемориальный комплекс. Там проходят ярмарки, гуляния, в связи с чем это место праздничное. Урбанист настаивает на том, что с этим надо разобраться.

Дискуссии по поводу захоронения Ленина ведутся много лет. Опрос ВЦИОМ, опубликованный в год 100-летия Великой Октябрьской революции, (2017-й год) показал, что 39% не видят в мавзолее на Красной площади "ничего страшного", 38% считают это "неправильным", а 18% выступают против захоронения в другом месте.



Фото: Е.Слободин / Википедия