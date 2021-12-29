Блогер Илья Варламов позвал губернатора Петербурга на прогулку

Варламов хочет сделать Беглова героем своего шоу на YouTube.

Урбанист Илья Варламов пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова на прогулку. Варламов снимает для YouTube шоу "Большая дорога с мэром" (БДСМ). В нем блогер обсуждает, как можно улучшить город.

Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка там быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешься на работу. Нельзя начать чистить тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля. В этой ситуации приглашаю господина Беглова на прогулку. Илья Варламов.

Блогер считает, что такой разговор был бы полезен для всех. Он также поставил несколько условий: маршрут и вопросы должны быть не согласованы, а прогулка должна быть без машины.

Накануне Варламов приехал в Петербург. Он успел пофотографировать городские сугробы и побывать в "Севкабель Порту".

Фото: Instagram / @varlamov