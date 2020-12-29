Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год и призвал россиян готовиться к худшему. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге на РЕН ТВ.
Вассерман заявил, что Индия вскоре будет расплачиваться за лицензии на производство вакцин не деньгами, а готовой продукцией.
Если так, карантин в РФ можно будет отменить уже к началу осени
Анатолий Вассерман.
Публицист отметил, что вакцинация от коронавируса продлится около трех лет. Также Вассерман заявил, что в 2021 году надо внимательнее смотреть на действия США и Турции, так как "там заваривается" Третья мировая война.
Ранее мы сообщали о том, что телевидение в Калининграде исказило выступление Путина.
Видео: РЕН ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все