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Вассерман дал прогноз на 2021 год и призвал россиян "готовиться к худшему"

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По мнению Вассермана, вакцинация по всему миру продлится около трех лет.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год и призвал россиян готовиться к худшему. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге на РЕН ТВ.

Вассерман заявил, что Индия вскоре будет расплачиваться за лицензии на производство  вакцин не деньгами, а готовой продукцией.

Если так, карантин в РФ можно будет отменить уже к началу осени

Анатолий Вассерман.

Публицист отметил, что вакцинация от коронавируса продлится около трех лет. Также Вассерман заявил, что в 2021 году надо внимательнее смотреть на действия США и Турции, так как "там заваривается" Третья мировая война.

Ранее мы сообщали о том, что телевидение в Калининграде исказило выступление Путина.

Видео: РЕН ТВ

Теги: вассерман, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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