По мнению Вассермана, вакцинация по всему миру продлится около трех лет.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год и призвал россиян готовиться к худшему. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге на РЕН ТВ.

Вассерман заявил, что Индия вскоре будет расплачиваться за лицензии на производство вакцин не деньгами, а готовой продукцией.

Если так, карантин в РФ можно будет отменить уже к началу осени Анатолий Вассерман.

Публицист отметил, что вакцинация от коронавируса продлится около трех лет. Также Вассерман заявил, что в 2021 году надо внимательнее смотреть на действия США и Турции, так как "там заваривается" Третья мировая война.

Ранее мы сообщали о том, что телевидение в Калининграде исказило выступление Путина.

Видео: РЕН ТВ