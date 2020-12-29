Телевидение в Калининграде исказило выступление Путина

Искажённая трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете.

Телевидение Калининграда запустило искаженное новогоднее выступление президента России. Соответствующие записи появились в соцсетях.

Сначала канал "Каскад" транслировали новогоднее поздравление губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В эфире не было технических неполадок. Однако спустя пару минут началось традиционное поздравление Владимира Путина. Часть головы президента оказалась обрезанной.

Напомним, что президент России побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления. Глава государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что жизненные испытания побуждают ценить самое важное.

Фото, видео: соцсети