  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
29
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Путин побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления

0 0

Первыми поздравление увидели россияне на Камчатке и Чукотке.

Президент России побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления. Государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут.

Глава государства отметил, что 2020 год был очень трудным, но россияне с достоинством прошли его вместе. Путин поблагодарил медиков и назвал Россию "одной семьей".

Стоит отметить, что до этого обращение самое продолжительное поздравление длилось 4,5 минуты. Владимир Путин так поздравлял россиян в 2013 году.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной.

Теги: новый год, поздравление путин, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии