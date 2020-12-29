Путин побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления

Первыми поздравление увидели россияне на Камчатке и Чукотке.

Президент России побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления. Государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут.

Глава государства отметил, что 2020 год был очень трудным, но россияне с достоинством прошли его вместе. Путин поблагодарил медиков и назвал Россию "одной семьей".

Стоит отметить, что до этого обращение самое продолжительное поздравление длилось 4,5 минуты. Владимир Путин так поздравлял россиян в 2013 году.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной.