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Василий Уткин: в "Зените" творится страшный бардак‍
Сегодня, 11:58
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alexandra08
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Василий Уткин: в "Зените" творится страшный бардак‍

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Телекомментатор предположил, что новый тренер команды, Сергей Семак, сможет порядок в футбольном клубе.

В "Зените" уже не первый год творится "страшный бардак". Об этом заявил спортивный журналист  Василий Уткин в эфире "Эха Москвы".

Телекомментатор предположил, что новый тренер  команды, Сергей Семак, сможет порядок в футбольном клубе.

Может быть, Семак с этим справиться. Но ему будет трудно.

Василий Уткин, спортивный комментатор.

По мнению журналиста, в "Зените"  сложилась такая ситуация, когда никто из руководителей не помнит, зачем приезжал тот или иной игрок.  По словам Уткина, клубу предстоит "разбираться с этим ещё долгое время".

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба останется в "Зените" из-за агента - кидалы.

Фото: Василий Уткин / Facebook.

Теги: василий уткин , зенит , сергей семак , фк зенит
Категории: Новости СПб Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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