Василий Уткин: в "Зените" творится страшный бардак‍

Телекомментатор предположил, что новый тренер команды, Сергей Семак, сможет порядок в футбольном клубе.

В "Зените" уже не первый год творится "страшный бардак". Об этом заявил спортивный журналист Василий Уткин в эфире "Эха Москвы".

Телекомментатор предположил, что новый тренер команды, Сергей Семак, сможет порядок в футбольном клубе.

Может быть, Семак с этим справиться. Но ему будет трудно. Василий Уткин, спортивный комментатор.

По мнению журналиста, в "Зените" сложилась такая ситуация, когда никто из руководителей не помнит, зачем приезжал тот или иной игрок. По словам Уткина, клубу предстоит "разбираться с этим ещё долгое время".

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба останется в "Зените" из-за агента - кидалы.

Фото: Василий Уткин / Facebook.