Артем Дзюба остался нападающим "Зенита" из‐за агента‐кидалы

Футболист опроверг слухи о своем уходе в турецкий клуб и заявил, что мог уехать в Англию.

Артем Дзюба остался нападающим "Зенита", сообщает 13 августа издание "Чемпионат".

Футболист опроверг слухи о своем уходе в турецкий клуб и заявил, что мог уехать в Англию.

Я не поеду в Турцию, это слухи. Мог уехать в Англию, но кинули агенты. Так что остаюсь в "Зените": у меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем. Артем Дзюба, футболист.

Интерес зарубежных клубов к футболисту "Зенита" усилился после Чемпионата Мира - 2018. Сборная России установила рекорд, преодолев групповой этап и добравшись до четвертьфинала турнира. Дзюба принял участие в 5 играх мундиаля, в которых забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак прокомментировал игру "Зенита" против "Рубина".

Фото: ФК. "Зенит".