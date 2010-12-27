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Артем Дзюба остался нападающим "Зенита" из‐за агента‐кидалы
Сегодня, 10:36
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alexandra08
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Артем Дзюба остался нападающим "Зенита" из‐за агента‐кидалы

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Футболист опроверг слухи о своем  уходе в турецкий клуб и заявил, что мог уехать в Англию.

Артем Дзюба остался нападающим "Зенита", сообщает 13 августа издание "Чемпионат".

Футболист опроверг слухи о своем  уходе в турецкий клуб и заявил, что мог уехать в Англию.

Я не поеду в Турцию, это слухи. Мог уехать в Англию, но кинули агенты. Так что остаюсь в "Зените": у меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем.

Артем Дзюба, футболист.

Интерес зарубежных клубов к футболисту "Зенита" усилился после Чемпионата Мира - 2018. Сборная России установила рекорд, преодолев групповой этап и добравшись до четвертьфинала турнира.  Дзюба принял участие в 5 играх мундиаля, в которых забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак прокомментировал игру "Зенита" против "Рубина".

Фото: ФК. "Зенит".

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Категории: Новости СПб Лента новостей Спорт Зенит Футбол в России и Европе

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