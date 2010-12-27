Сергей Семак прокомментировал игру "Зенита" против "Рубина"

Тренер считает, что победа далась петербуржцам тяжело.

Сергей Семак рассказал о том, что "Зениту" было сложно выиграть у "Рубина". Главный тренер петербургской футбольной команды отметил, что считает, что его воспитанники достойны победы. Он напомним, что игрокам пришлось бороться за победу на поле в меньшинстве.

По словам Семака, первый тайм матч между "сине-бело-голубыми" прошел не так как задумывалось руководством клуба. Однако, огрехами команды соперник не воспользовался. Второй тайм завершился с большим успехом.

Удаление внесло коррективы - пришлось больше обороняться, но очень рад, что сумели забить. По самоотдаче и терпению заслужили гол и победу. Все знают, как сложно играть здесь, как Курбан Бекиевич может организовать команду: настрой, борьба, мотивация у соперника были на запредельном уровне



цитирует главного тренера пресс-служба "Зенита"

На данный момент "Зенит" занимает первое место в рейтинге РФПЛ по результатам трех игр. В последнем матче от петербуржцев решающий гол забил Ерохин. В результате команда одержала победу со счетом в 1:0.

Фото: fc-zenit.ru