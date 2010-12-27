Василий Уткин прокомментировал поражение "Зенита" от "Уфы"

"Сине-бело-голубые" накануне сенсационно уступили команде Вадима Евсеева.

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале выразил мнение по поводу минувшей встречи в Уфе, которая завершилась сенсационным поражением чемпионов России по футболу. Уткин обнаружил опасные тенденции в игре команды.

"Еще ничего не произошло, календарь более чем комфортный, игры раз в неделю, а "Зенит" уже проводит два подряд матча без голов, без побед, с одним очком. Для самой укомплектованной команды, которая собиралась под две игры в неделю, это более чем тревожно. Собственно, пара Азмун - Дзюба перестала забивать. Почему - черт знает, как быть в этом случае - знает только Кокорин. Но он далеко. Надо бы маляву на волю отправить".

Напомним, в 7-м туре РПЛ петербургский "Зенит" на выезде уступил "Уфе" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник хозяев Даниил Фомин.

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