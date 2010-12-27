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Петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате
Сегодня, 18:26
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arteliseev

Петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате

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"Сине-бело-голубые" минимально уступили в Уфе местной команде.

Матч в рамках 7-го тура РПЛ "Уфа" – "Зенит" прошел без главного тренера петербургского клуба на бровке. Сергей Семак приехал на стадион, но не смог находиться с командой из-за дисквалификации

Первый тайм прошел без забитых мячей. Игра характеризовалась долгим владением мяча от петербуржцев, которое не завершилось забитыми мячами. Однако подопечные Вадима Евсеева смогли отличиться – на 79-й минуте мяч забил полузащитник Даниил Фомин. 

В дополнительное время "зенитовцы" забили гол с углового. Мяч был отменен судьей из-за того, что при добивании Сердаром Азмуном была нанесена травма вратарю уфимцев Беленову.  

Поражение стало первым в сезоне для петербуржцев, у которых 14 набранных очков в РПЛ. Следующий матч 8-го тура российского чемпионата "Зенит" проведет на выезде против московского "Спартака" 1 сентября.

Фото: pxhere.com

Теги: зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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