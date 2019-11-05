Василий Уткин объяснил, почему считает "Зенит" империей зла

Комментатор считает, что клуб нарушает законы бизнеса.

Спортивный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Мы к вам приедем" рассказал, почему он в последнее время стал называть футбольный клуб "Зенит" империей зла.

"Меня спрашивают: "А "Бавария" не империя зла?". Нет, потому что клуб покупает игроков за деньги. Деньги остаются в клубе, который продал игрока, и они ими могут распоряжаться как хотят. Это для всех клубов бизнес. Найти игрока, поднять и продать. К этому можно по-разному относиться, но это жизнь по законам. "Зенит" - империя зла, потому что клуб плевал на все законы. Ладно бы он их переписал, но нет. Когда "Зениту" что-то нужно, то он просто говорит: "Мы забираем это и идем". Вот и все. Ну и живите так. А что вы можете получать в ответ? Только презрение", - сказал Уткин.

Напомним, "Зенит" в нынешнем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) лидирует в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают на девять баллов.

Ранее стало известно, что руководство "Зенита" ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренерского штаба команды на время паузы в чемпионате России, вызванной эпидемией коронавируса.

Видео: YouTube / Мы к вам приедем