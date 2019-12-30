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Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

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Это позволит бороться с проблемой "родильного туризма".

С 24 января США планируют ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщили в информационном агентстве Associated Press. 

Теперь у рожениц будут требовать подтверждение того, что они собираются посетить клинику Штатов для получения необходимых услуг. Для этого им надо предоставить доказательства того, что у них есть достаточные средства для оплаты услуг. 

Отмечается, что это позволит устранить преступную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма".

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Теги: визы, роды, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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