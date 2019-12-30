Как стресс влияет на появление седых волос

Выяснять этот вопрос помогли опыты над мышами.

Ученые смогли доказать связь стресса с появлением седых волос. Исследование опубликовали в журнале Nature.

Во время опыта на мышах, ученые помешали животных в различные экстремальные условия. Налысо побритых зверей запирали их в тесном пространстве, качали клетки из стороны в стороны или вкалывали жгучий токсин. В результате этого у мышей в некоторых местах появились седые волосы.

Исследователи рассказали, что это связано со стволовыми клетками, из которых образуются меланоциты – клетки, производящие пигмент меланин. Именно он отвечает за цвет волос у животных. Из-за стресса в организме выделяется гормон норадреналин, в результате чего стволовые клетки делиться чаще. Из-за избытка этих клеток ресурсов на формирование новых меланоцитов просто нет. Отсюда и берется седой цвет у волос.

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