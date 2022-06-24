В Вартемягах при пожаре в строительной бытовке пострадал 25-летний сторож

Пострадавший с множественными ожогами находится в тяжёлом состоянии.

В Ленобласти из-за возгорания в строительной бытовке пострадал сторож. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, стало известно Piter.tv.

Ранним утром 11 декабря в Вартемягах по неустановленной причине произошло возгорание строительной бытовки, после чего огонь перекинулся на ангар по производству мебели.

В момент возгорания в бытовке находился 25-летний сторож. Он с ожогами пламени IV степени головы, шеи, туловища, конечностей в тяжелом состоянии был госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу.

В ночь на вторник, 12 декабря, в Бокситогорске вспыхнул Nissan за 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv