В Вартемягах Haval наехал на лежащего на дороге 70-летнего мужчину

Пострадавший скончался на месте.

Полиция Всеволожска проводит проверку по смертельному ДТП с наездом на пешехода в Вартемягах.

Как рассказали в МВД, 5 сентября около 6 часов утра в полицию поступила информация о том, что 4 сентября в 22:45 у дома 16 по улице Колхозной в деревне Вартемяги 23-летний водитель, управляя автомобилем Haval М6, при движении в поселок Вартемяги от автодороги "Осиновая Роща –Магистральная" наехал на лежащего на проезжей части 70-летнего мужчину. Пострадавший в результате ДТП скончался на месте.

По данному факту полиция проводит процессуальную проверку.

Также полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Репино, в котором байкеру оторвало ногу.

Фото: Piter.tv