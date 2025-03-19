На трассе в Серпухове загорелась фура с новыми Haval

Перевозимые автомобили полностью выгорели.

Автовоз с новыми китайскими кроссоверами загорелся на Московском большом кольце. Инцидент произошел на территории федеральной трассы "А-108". В социальных сетях очевидцы делятся видеозаписью с места событий. Водители пояснили, что заметили разгорающееся пламя в районе Серпухова. В настоящее время экстренные службы устанавливают причины пожара. По предварительным данным, речь может идти о неисправности одного их транспортных средств иностранного производства. Шофер большегрузной машины пытался потушить огонь собственными силами. Позже к мероприятиям подключились другие участники дорожного движения. Однако они не смогли справиться с проблемой. В результате к текущему моменту перевозимая техника полностью уничтожена.

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Фото и видео: Telegram / 112