  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Репино, в котором байкеру оторвало ногу
Сегодня, 9:12
148
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Репино, в котором байкеру оторвало ногу

0 0

Пострадавший находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в поселке Репино с пострадавшим байкером на Harley-Davidson. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 5 сентября у дома 448 по Приморскому шоссе в поселке Репино 53-летний водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая с Приморского шоссе налево, не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу Harley-Davidson. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП 48-летний байкер получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию голени. Он находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Фото: МВД

Теги: harley-davidson, авария, репино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии