Nissan за 2 млн рублей вспыхнул в Бокситогорске

У машины полностью выгорело подкапотное пространство и моторный отсек. Пстрадавших нет.

В ночь на вторник, 12 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в на Комсомольской улице в Бокситогорске горит автомобиль. Об этом стало известно Piter.TV.

Возгорание припаркованного Nissan X-Trail 2020 года выпуска, принадлежащего врачу-хирургу 1965 года рождения, произошло при неустановленных обстоятельствах. У машины полностью выгорело подкапотное пространство и моторный отсек, пострадавших нет.

Авто застраховано по полису ОСАГО: его приобрели в 2020 году за 2 300 00 рублей. Сумма ущерба устанавливается. Ранее угроз владельцу машины не поступало, конфликтов у него не было.

Ранее мы сообщили о том, что на Авиаконструкторов утром загорелся автомобиль.

Фото: Piter.TV