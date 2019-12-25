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На Авиаконструкторов утром загорелся автомобиль
Сегодня, 8:44
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На Авиаконструкторов утром загорелся автомобиль

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Пламя потушили за 12 минут. В 08:12 пожар ликвидировали.    

В Приморском районе сегодня утром, 7 декабря, произошел пожар. На проспекте Авиаконструкторов у дома № 13 вспыхнула иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:00. В легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя. 

На место случившегося прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Пламя потушили за 12 минут. В 08:12 пожар ликвидировали.    

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.  

Ранее на Piter.tv: на Ольгинской дороге сгорел кирпичный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: загорелся автомобиль, мчс, проспект авиаконструкторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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