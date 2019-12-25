На Авиаконструкторов утром загорелся автомобиль

Пламя потушили за 12 минут. В 08:12 пожар ликвидировали.

В Приморском районе сегодня утром, 7 декабря, произошел пожар. На проспекте Авиаконструкторов у дома № 13 вспыхнула иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:00. В легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.

На место случившегося прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Пламя потушили за 12 минут. В 08:12 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv