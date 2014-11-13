Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отмечает 30-летие хиротонии

С поздравлением выступили губернатор города и представители Казанского собора.

8 февраля 1991 года архимандрит Варсонофий был рукоположен в архиерейский сан семнадцатью епископами в Москве, рассказывает пресс-служба петербургской Митрополии. В честь этого с 30-летием епископской хиротонии нынешнего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского поздравляют верующие.

С поздравлением выступили губернатор города и представители Казанского собора. Александр Беглов принял участие в божественной литургии, которую утром митрополит Варсонофий отслужил в Казанском соборе.

Губернатор выразил благодарность митрополиту за понимание и сотрудничество в соблюдении ограничительных мер, сообщила пресс-служба Смольного.

Многие годы Вы трудитесь на благо Православия, ответственно исполняя возлагаемые на Вас Священноначалием послушания. За это время Вы внесли значимый вклад в развитие духовно-просветительской, социальной, благотворительной деятельности, а также в созидание и восстановление православных обителей и храмов – отрывок из поздравления Варсонофия в инстаграм-аккаунте Казанского собора.

Русской Православной Церкви могут передать в собственность семь квартир на Октябрьской набережной. Они расположены рядом с Троицкой церковью. В некоторых квартирах сейчас проживают люди. Информация об этом содержится на сайте Смольного, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Станислав Марченко / mitropolia.spb.ru