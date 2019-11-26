Блогер Варламов похвалил три общественных пространства в Петербурге

Урбанист прогулялся по Северной столице.

Урбанист Илья Варламов отметил, что в Петербурге появились хорошие общественные пространства.

В своем посте "Крутые общественные пространства Петербурга: каким должно быть благоустройство" он рассказал о набережной реки Карповки, пространстве "Севкабель Порт" и "Новой Голландии".

Блогер оценил велосипедные дорожки, фонари и плитку на тротуаре набережной. В порту Варламову понравились стрит-арт, сохранение локальной идентичности бывшего завода, сделанную по эскизу архитектурного бюро детскую площадку. В "Новой Голландии" Варламов оценил хороший газон, идеальное мощение, "правильная" детская площадка и другие места, в такое пространство можно приезжать отдыхать в любое время.

Ранее мы писали, что Илья Варламов оценил закрашенное изображение Бродского.

Фото: vk.com/ilyavarlamov