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Блогер Варламов похвалил три общественных пространства в Петербурге
Сегодня, 18:55
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smirenny

Блогер Варламов похвалил три общественных пространства в Петербурге

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Урбанист прогулялся по Северной столице.

Урбанист Илья Варламов отметил, что в Петербурге появились хорошие общественные пространства. 

В своем посте "Крутые общественные пространства Петербурга: каким должно быть благоустройство" он рассказал о набережной реки Карповки, пространстве "Севкабель Порт" и "Новой Голландии". 

Блогер оценил велосипедные дорожки, фонари и плитку на тротуаре набережной. В порту Варламову понравились стрит-арт, сохранение локальной идентичности бывшего завода, сделанную по эскизу архитектурного бюро детскую площадку. В "Новой Голландии" Варламов оценил хороший газон, идеальное мощение, "правильная" детская площадка и другие места, в такое пространство можно приезжать отдыхать в любое время.

Ранее мы писали, что Илья Варламов оценил закрашенное изображение Бродского.

Фото: vk.com/ilyavarlamov

Теги: блогер варламов, илья варламов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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