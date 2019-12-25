Илья Варламов оценил закрашенное изображение Бродского

Варламов считает, что только после того, как стрит-арт закрасили, началось искусство.

Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал закрашенное изображение Иосифа Бродского на Литейном проспекте. Этой теме он посвятил часть своего блога "Чё Происходит" на YouTube.

По словам Варламова, стрит-арта не представляет собой особой художественной ценности, так как это не граффити, а распечатанная фотография.

Ценность была как некая инсталляция, как некое высказывание, что портрет Бродского появился напротив дома, в котором он жил. На мой взгляд, все, что произошло с этой работой, это то, что должно было случиться.

По мнению блогера, после того, как изображение закрасили, началось само искусство: на белой стене начали писать стихи, их закрашивали. Также автор YouTube-канала отметил, что для уличного искусства нормально существовать как год, месяц, так и несколько часов.

Напомним, изображение напротив дома Мурузи появилось 25 мая после дня рождения Иосифа Бродского. В этот же день его закрасили белой краской. Забор, на котором сделали фреску, принадлежит школе. Инцидент прокомментировал автор работы.

Фото: Piter.TV