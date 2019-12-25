Вандалы украли статую Юрия Никулина в образе Балбеса в Ленобласти

Статую вырвали с бетонным основанием.

В посёлке Мга в ночь с 18 на 19 октября с территории, прилегающей к кинотеатру "Октябрь", похитили уличную скульптуру – фигуру легендарного киноперсонажа Балбеса, которого сыграл народный артист СССР Юрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба МО Мгинское городское поселение.

Как отметила администрация, стеклопластиковую скульптуру размером почти в человеческий рост выдрали вместе с крепежом и бетонным основанием. Сдать ее на металл невозможно, поставить на своем участке и подвергнуть себя приводу в полицию – глупо.

В администрации надеются, что акт вандализма был совершен из хулиганских побуждений и вскоре скульптуру вернут. Потому что на данный момент дополнительных средств на изготовление копии Балбеса не предусмотрено.

Ранее мужчина украл у своих соседей по коммуналке шубу и кофе-машину в Петербурге.

Фото: пресс-служба МО Мгинское городское поселение