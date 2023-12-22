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Вандалы разрисовали стену Дома Саввы Яковлева
Сегодня, 14:58
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Вандалы разрисовали стену Дома Саввы Яковлева

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Сейчас стражи порядка разыскивают нелегальных "художников".

Вандалы испортили посторонними графическими изображениями стену Дома Саввы Яковлева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Сотрудники инспекции обнаружили на фасаде дома 45 по Гороховой улице  графическое изображение 16 апреля. Выяснилось, что рисунки оставили молодые люди. Юноши разрисовали стену на глазах у прохожих днем. Они оставили черной краской непонятную надпись и убежали. 

Специалисты ГАТИ обратились в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают нелегальных "художников". Отмечается, что надпись закрасили 17 апреля. 

За повреждение объектов культурного наследия вандалам может максимально грозить штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до 3 лет.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить пенсионера за поджог автомобиля арендодателя.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: вандалы, гати, дом саввы яковлева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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