Вандалы вымазали черной краской сфинксов на Египетском мосту

В сети появились фотографии "грустных" созданий.

В Петербурге опять орудуют вандалы. На этот раз их жертвами стали сфинксы на Египетском мосту. Неизвестные вымазали их лица черной краской. В сети появились фотографии с места происшествия.

"На Египетском мосту через Фонтанку кто-то разрисовал сфинксам лицо черной краской. Теперь они лежат и грустят", - написали очевидцы.

Стоит отметить, что вандалы посягают на исторический облик Петербурга уже не в первый раз. От их рук страдают не только скульптуры, но и старинные здания. Недавно неизвестные испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. В августе полиция задержала вандалов, разрисовавших фасад Эрмитажа с помощью баллончиков.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб