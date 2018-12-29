Вандалы нанесли трехмиллионный ущерб имуществу Октябрьской железной дороги

Они изрисовали 315 вагонов, разбили 19 линз светофоров и закидали камнями 40 поездов.

Полиция задержала группу лиц, которую подозревают в порче имущества Октябрьской железной дороги. За 2018 год стражи порядка зафиксировали около 400 случаев вандализма. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Удалось установить, что в прошлом году злоумышленники изрисовали 315 вагонов, разбили 19 линз светофоров и закидали камнями 40 поездов. В итоге хулиганы нанесли трехмиллионный ущерб железнодорожной инфраструктуре. Им предется предстать перед судом и заплатить за свои "шалости".

Представители ОАО "РЖД" напомнили, что порча имущества компании — это серьезное правонарушение, влекущее за собой административную, а иногда и уголовную ответственность. В прошлом году по этой статье было задержано 67 человек, 42-х привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что житель Петербурга лишился портативной колонки в электричке.

Фото: pixabay.com