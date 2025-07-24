Вандалы повредили плакат, призывающий бережно относиться к памятникам, у львов на Дворцовой площади

Специалистами зафиксировано повреждение полотна: обнаружены заломы и частичное отрывание фрагмента плаката.

Сотрудники Государственного музея городской скульптуры прибыли на Дворцовую площадь после того, как вандалы испортили установленный там информационный плакат, призывающий бережно относиться к скульптурным памятникам, пишет "Петербургский дневник".

Специалистами зафиксировано повреждение полотна: обнаружены заломы и частичное отрывание фрагмента плаката. Музей планирует закрепить повреждённую часть и продолжить наблюдение за состоянием материала.

Ранее глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов отмечал важность подобного рода информационной кампании. По его словам, целью распространения специальных плакатов является привлечение внимания горожан и гостей к сохранению уникальных, хотя и уязвимых, произведений искусства, расположенных в городской среде.

Люди испытывают подсознательное стремление прикоснуться к прекрасному, однако такое взаимодействие зачастую становится причиной повреждений наших культурных ценностей. Поэтому важно искать способы борьбы с этим феноменом, сочетая профилактические меры и разъяснительную работу. Важно понимать, что каждая скульптура воплощает собой огромный труд множества специалистов, и её сохранность зависит от бережного отношения всех горожан и гостей города, подчёркивает Алексей Михайлов.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте прошли профилактические мероприятия на памятниках.

Фото: предоставлено Государственным музеем городской скульптуры