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Вандалы разрисовали галерею фресок в переулке Радищева
Сегодня, 17:31
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nadezhda_sib

Вандалы разрисовали галерею фресок в переулке Радищева

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Картины испортили черной краской.

Неизвестные разрисовали галерею фресок в переулке Радищева. Об этом сообщили 27 июля на страничке "музея под открытым небом" в Instagram.

На каждой картине они оставили свою "метку" - линию, нарисованную черной краской.

"Кому-то мешают наши фрески, и их хотят закрасить. Кого-то раздражает красота, потому что это непорядок. Разрушать и уничтожать - единственное желание вандалов и нам очень горько, что такие "люди" живут в Петербурге",

- написали в социальной сети.

Автор галереи пообещал найти вандалов и обратиться в полицию. В поиске злоумышленников помогут камеры видеонаблюдения, которые установлены в переулке Радищева. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что судьба галереи фресок решится в сентябре

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: галерея фресок, переулок радищева, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Сегодня 18:13

Камеры видеонаблюдения есть?

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