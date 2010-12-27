Вандалы разрисовали галерею фресок в переулке Радищева

Картины испортили черной краской.

Неизвестные разрисовали галерею фресок в переулке Радищева. Об этом сообщили 27 июля на страничке "музея под открытым небом" в Instagram.

На каждой картине они оставили свою "метку" - линию, нарисованную черной краской.

"Кому-то мешают наши фрески, и их хотят закрасить. Кого-то раздражает красота, потому что это непорядок. Разрушать и уничтожать - единственное желание вандалов и нам очень горько, что такие "люди" живут в Петербурге", - написали в социальной сети.

Автор галереи пообещал найти вандалов и обратиться в полицию. В поиске злоумышленников помогут камеры видеонаблюдения, которые установлены в переулке Радищева.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что судьба галереи фресок решится в сентябре.



Фото: vk.com/spb_today_unpublished