Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма "Граф"

Релиз картины намечен на 15 сентября.

Премьера сатирического фильма от создателя "Спенсер" и "Джеки" состоится в середине сентября на онлан-сервисе Netflix. Авторы опубликовали в социальных сетях первый трейлер ленты.Известно, что создатели вдохновлялись биографией печально известного диктатора Аугусто Пиночета. Фильм повествует о вампире, которому требуется пить кровь людей для того, чтобы оставаться бессмертным. Вот уже на протяжении 250 лет политик железной рукой правит Чили. В какой-то момент герой узнает, что окружающие считают его жалким вором. Он понимает, что ему надоел мир, поэтому он ищет способ закончить свое существование. В актерском составе заявлены Глория Мюнхмайер, Альфредо Кастро, Паула Лухзингер и другие. Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Пабло Ларраин, наиболее известный по зрителям по работе над байопикам "Спенсер" и "Джеки". Эти картины ранее были удостоены номинации на "Золотого льва". По словам постановщика, "Граф" был снят в черно-белом формате для того, чтобы сделать акцент на диалогах и визуальном языке. Официальная премьера "Графа" запланирована к выходу на американском стриминговом сервисе Netflix 15 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Netflix