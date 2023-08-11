В сети появился трейлер российской комедии "Праздники"

В широкий прокат фильм выйдет 7 сентября.

В социальных сетях появился трейлер жизнеутверждающей комедии "Праздники" от режиссёра Бориса Дергачева ("Однушка"). Сюжет истории расскажет о жизни героини по имени наталья Пыжова. Женщина имеет крепкий дом, любящего супруга и дружную семью. Однако на решает выдать за муж своих дочерей. В результате идеальная картина женского счастья рушится в один момент, когда выясняется, что муж является изменником, а дочери не очень довольны своими женихами. Во время очередного торжества родственники понимают, что праздничные мероприятия могут разрушить семью или наоборот, с делают ее только крепче. В актерском составе заявлены Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина и Денис Парамонов. Официальная премьера ленты намечена в России на 7 октября.

Ubisoft показала кинематографический трейлер нового сезона Rainbow Six Siege.

Фото и выидео: YouTube / Central Partnership