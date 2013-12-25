Ubisoft показала кинематографический трейлер нового сезона Rainbow Six Siege

Подробности проекта станут известны 13 августа.

Разработчики компьютерной игры Tom Clancy"s Rainbow Six: Siege поделились в социальных сетях новым кинематографическим трейлером. Непродолжительное видео представляет зрителям новую операцию под названием Heavy Mettle. Полноценная демонстрация проекта состоится в воскресенье, 13 августа. В ролике говорится о том, что пользователей ждет оперативник с ником Ram. О способностях бойца на данный момент ничего неизвестно. Однако в трейлере показано, что он обладает портативным аппаратом, который имеет возможность пробивать на своем пути любые преграды. В частности, гаджет может разрушить пол, по которому двигается.

Авторы Honkai Star Rail показали способности Луки в новом трейлере.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft