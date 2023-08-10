Авторы Honkai Star Rail показали способности Луки в новом трейлере

Персонаж появился в обновлении игры.

С 9 августа перечень персонажей видеоигры Honkai: Star Rail пополнил собой Лука. Речь идет о красноволосом герое, который обладает механическим протезом. Этот гаджет заменил молодому человеку одну из рук. Он дает возможность совершать сокрушительные удары по противникам.

Слухи о его подвигах разносятся по каждой улице. Противники вопят в отчаянии. Шум разносится эхом повсюду! Его огненно-рыжие волосы пылают, его железные кулаки свирепы, добрые люди зовут его, а злодеи убегают, только увидев его! описание персонажа

Напомним, что в прошлый раз разработчики демонстрировали в социальных сетях постановочный трейлер с участием Кафки — ещё одного персонажа, добавленного в компьютерную игру Honkai: Star Rail вместе обновлением 1.2, получившим название "И бессмертие не вечно".

Вышел релизный трейлер песочного экшена Atlas Fallen.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail